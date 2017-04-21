Niğde Saldırıya Uğrayan Başkan O Anları Anlattı

Saldırıya uğrayan başkan o anları anlattı



NİĞDE'de silahlı saldırıya uğrayan Altunhisar İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili Erdal Sarı, zanlının önce taş attığını daha sonra baş ve göğüs kısmına doğru silahını doğurttuğunu 'Erdal seni öldüreceğim' dedikten sonra ise ateş etmeye başladığını söyledi.



Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Başkan Sarı yaşadığı silahlı saldırıyı şöyle anlattı: 'Kaymakamlıkta Sosyal Yardımlaşma toplantımız vardı. Bu toplantıyı tamamladıktan sonra bizim Cumhuriyet Meydanında ilçe merkezimizde bir Atatürk büstümüz var. Bozulmuştu daha güzel bir çevre düzenlemesi yaparak ilçemize yakışan bir heykel koyalım, hatta heykelin formatında Kuran-ı Kerim de olsun dedik, o şekilde heykelimiz de gelmişti. Bunun montaj çalışmaları yapılacaktı. Bunun çalışmasını yerinde takip edip görevlilerden bilgi aldım. O esnada yanıma iki tane okul müdürümüz geldiler. Birde Sağlık Mahallesi Muhtarı da yakındı bize. Onlarla bir konu hakkında görüşme yaparken benim başımın üzerinden bir kuş geçti zannettim. O anda müdürümüzün biri o tarafa doğru yöneldi. Ne oluyor falan derken meğer adam orada bulunan taşlardan birini bana vurmak istedi. Kargaşa çıkarmak istedi belli ki, kendini farklı bir şekilde kurgulamış. Taşı attığını fark edince başımı eğdim taş değmedi. Bu arada adam tam büstün üst köşesinde belinden bir silah çıkardı. Aramızda yaklaşık 8-10 metrelik bir mesafe vardı. Birde park halinde bir araç vardı. Park etmiş aracın arka tarafını geçerek kendisine orayı siper yeri olarak görmüş ki bize direk olarak baş ve göğüs kısmımıza doğru silahını doğrulttu. ve silahını ateş etme pozisyonuna getirdi ama silah patlamadı. O anda 'Erdal ne oldu' şeklinde bir cümle kullandı. Ardından silahın mekanizmasını çekince 'Erdal seni öldüreceğim' şeklinde bir ibarede bulundu.?



ŞAKA YAPIYOR SANDIK



Sarı saldırganın önce şaka yaptığını sandıklarını belirterek şöyle devam etti: 'Tam sağa dönerken sağ kolumdan mermi çekirdeğinin girdiğini hissettim. Önümde bir çocuk benden önce düşmüş. Ama çocuğun neden düştüğünü ben bilmiyordum. Herhalde silah sesini duyunca kargaşandan düşmüştür diye değerlendirdim. Vurulduktan sonra süratli bir şekilde koşmaya devam ettim ve bir esnafın dükkanına girdim. Demir kapı vardı onu kapattım esnaf arkadaşımıza da söyledim beni öldürecekler diye orada kuytu bir yer vardı oraya girdim. Dışarıda ki arkadaşlarımızın söylediğine göre adam beni takip ederek oraya da gelmiş. Silahını dükkana doğrultup kontrol etmiş ve daha sonra oradan koşarak kaçmış. Bu aşamada bu olayı çözecek kişiler Emniyet güçlerimiz tarafsız ve bağımsız yargımızdır inşallah en kısa sürede çözerler. Bu kişinin arkasında ki kişi ve kişilerin tespitini yaparak Yüce Türk Adaletine teslim ederler diye düşünüyorum.



Adam hangi neden ve gerekçeden dolayı böyle bir olaya teşebbüs etti bilemiyorum. Ben eski bir emniyetçiyim, emniyetin içerisinde amirlik yapmış biri olarak Emniyet Teşkilatımıza yürekten güveniyorum.Bu kişinin bir nevi proje olduğunu ama arkasında birilerinin olduğunu düşünüyoruz, çünkü kurguya ve kurulmaya müsait bir kişi. Bizim tüm dualarımız öncelikle şuanda sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildiğimiz yavrumuz Celil Acer kardeşimizin sağlığına kavuşması bizim birinci önceliğimizdir. İnşallah o çocuğumuz bize teselli olur diye düşünüyorum. Biz bir nevi millete hizmet yolunda kolumuzdan yara aldık, biz hizmet gazisi olduk.?