Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak: "Yerli patates tohumları çiftçinin maliyetini aşağı düşürecek"



NİĞDE - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen ve patentleri alınan milli patates tohumları, yüksek kaliteli verim ve patateste kanser hastalığına karşı dayanıklılık özelliğiyle çiftçinin maliyetini aşağı düşürecek.

Enstitüde yürütülen tohum ıslah çalışmaları kapsamında 2015 yılı Ankara Tohumluluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğünde tescil edilen 'Fatih' ve 'Onaran' çeşidinin ardından 2016 yılında 'Nahita', 'Nam' ve 'Ünlenen' çeşidinden sonra 'Levent Bey', 'Murat Bey' ve 'Çağla' adlı yerli patates çeşitleri ile yerli tohumluk patateslerin sayısı artırıldı.

Yerli çeşitlerin kullanılmasıyla birlikte üreticilerimizin patatesteki maliyetlerini oldukça aşağı düşeceğini söyleyen, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, "Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz tarafından baktığımızda tohumluğun maliyetteki en büyük unsurdur. Yerli çeşitlerin kullanılmasıyla birlikte üreticilerimizin patatesteki maliyetlerini oldukça aşağı çekecektir.

Kendi yerli çeşitlerimizin devreye girmesi ile birlikte üreticilerimize daha ucuz, daha kaliteli ve daha yüksek verimli tohumlar ulaştıracağız. Üreticilerimizin maliyeti de yerli patates tohumu ile aşağı çekeceğiz." dedi.

8 yerli patates tohumu tescillendi...

2005 yılından bu güne kadar yürütülen çalışmalar sonucunda 8 yerli patates tohumu çeşidinin Türk tarımına kazandırdıklarını söyleyen Müdür Uğur Pırlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015 yılında ilk defa iki çeşit olan 'Onaran' ve 'Fatih' isimleriyle, 2016 yılında yine üç çeşidimiz 'Ünlenen', 'Nahita' ve 'Nam' isimleriyle ve 2017 yılında ise üç çeşidimiz olan 'Levent Bey', 'Murat Bey' ve 'Çağla' isimlerini verdiğimiz yerli patateslerimiz oldu. Çeşitlerimiz ülke koşullarına uygun, yüksek verimli, kaliteli, yemeklik ve sanayi çeşitlerimizdir. Ülkemizde başta Hollanda olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere ve İskoçya gibi ülkelerden ıslah edilmiş patates çeşitleri kullanılmaktadır. Bizim karşımıza çıkan en büyük problem ise üretim programlarına girmiş yerli tescilli patates çeşitlerimizin olmaması en büyük problemlerimizdi. Biz bu problemi çözmek amacıyla ve patates tohumunda yurt dışına bağımlılığı önlemek için patates çeşitliliğini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çeşitliliklerle bölgemizin büyük sorunu olan patates hastalıklarına karşı dayanıklı çeşit çalışmaları yapıyoruz. Ülkemize çok büyük katkısı olacaktır. Çünkü yurt dışına ödenen milyonlarca dolar para, geliştirdiğimiz yerli çeşitlerimizin devreye girmesi ile birlikte ülkemizin ekonomisinde kalacaktır."

Bu yıl üretime başlanacak...

Yaygın üretime önümüzdeki yıldan itibaren başlanacağını söyleyen Müdür Uğur Pırlak, bu yıl Sivas, Konya ve Kayseri'de üretim yapılacağını ifade etti.