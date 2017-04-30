Niğde Osb Başkanı Mustafa Altunbaş Oldu

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 15. Olağan Genel kurul toplantısı yapıldı. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Birim'in aday olmadığı genel kurulda tek listenin yer aldığı seçimde Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş oldu.



Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB)Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Birim, 2016 yılı faaliyetleri ve yatırımları ile 2017 yılı hedefleri ve çalışma programı hakkında bilgi verdi.



Ülkenin ve sanayicilerin vazgeçilmezi olan OSB'ler içerisinde Niğde OSB'nin saygın bir yere sahip olduğunu ifade eden Birim: "2017 Yılı hedeflerimiz 5,5 mW GES tesisinin tamamlanması, 5084 Sayılı Teşvik Kanunu alacaklarımızın Bakanlık tarafından ödenmesinin sağlanması, 2 tevsi 1. alanın parselasyon ve tescil işlemlerinin tamamlanması, 2. tevsi 2. alanın imar planın tamamlanması, tevsi alanlarda oluşacak parsellere yeni tesislerin yapılması için yatırımcılara OSB'nin avantajlarının tanıtımının yapılması, İlimizin güvenli yatırım yeri olduğunun diğer illerdeki yatırımcılara anlatılması, 21 ildeki cazibe merkezlerinin OSB'lere verdirdiği kayıpların yetkili mercilere ısrarla iletilmesi, Niğde'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Niğde - Ankara otoyolunun tamamlanması ve havaalanı yapılması talebimizin her platformda takip edilmesi öncelikli hedefimizdir." dedi.



Birim konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Niğde OSB olarak OSB camiasını yönlendirme, tüm OSB'leri ilgilendiren sorunları ve engelleri dillendirme ve çözümleri için bizzat mücadele etme çabalarımızın sadece 2017 yılı için olmadığını, 2023 hedeflerine uygun olarak sürdürüleceğini, çalışmalarımızın ve yatırımlarımızın artarak devam edeceğini, Niğde OSB'nin kararlı ve istikrarlı duruşunun korunacağını beyan ediyoruz. Saygın bir OSB oluşturmak için bilgi ve birikimlerimizi değerlendirmek istediğimizi, 2023 hedeflerine hep beraber koşmayı hedeflediğimizi de bildirerek, devam eden yatırımlarımızı tamamlamak, özellikle Niğde OSB katılımcılarının ortak malı olan 5,5 mW DC kapasiteli GES tesisinin üretime başladığını görmek, bu haliyle siz değerli katılımcılarımıza armağan etmek, 5084 Sayılı Teşvik Yasası'ndan doğan alacağımızı tahsil etmek ve elektrik kayıp - kaçak davasını sonuçlandırmak için bu onurlu göreve bir kez daha talip olduğumuzu bildiriyoruz."



OSB İdari Binası Konferans Salonunda gerçekleşen kurula Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, sanayiciler ve davetliler katıldı. - NİĞDE