Niğde Kitap Fuarı

VAV Fuarcılık Ltd. Şti tarafından düzenlenen Niğde Kitap Fuarı Niğde Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Niğde Kitap Fuarı

VAV Fuarcılık Ltd. Şti tarafından düzenlenen Niğde Kitap Fuarı Niğde Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Kitap ve Süreli Yayınlar şeklindedir.

Düzenleyici: VAV Fuarcılık Ltd. Şti

Konusu: Kitap

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Niğde

İlce : Merkez

Mekan : Niğde Fuar Alanı

Mekan Adresi : Niğde

Başlangıç Saati : 28.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 07.05.2017 18: 00: 00

Kategori : Niğde Kitap Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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