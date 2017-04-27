Niğde Kitap Fuarı
VAV Fuarcılık Ltd. Şti tarafından düzenlenen Niğde Kitap Fuarı Niğde Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
VAV Fuarcılık Ltd. Şti tarafından düzenlenen Niğde Kitap Fuarı Niğde Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Kitap ve Süreli Yayınlar şeklindedir.
Düzenleyici: VAV Fuarcılık Ltd. Şti
Konusu: Kitap
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Niğde
İlce : Merkez
Mekan : Niğde Fuar Alanı
Mekan Adresi : Niğde
Başlangıç Saati : 28.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 07.05.2017 18: 00: 00
Kategori : Niğde Kitap Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io