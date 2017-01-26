Niğde İstanbul'a Taşındı

Niğde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) dünyaya tanıtılıyor.



Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş, Niğde'nin tanıtımını en iyi şekilde yaptıklarını ve Niğde'nin simgesi olan Niğde kalesi ve saat kulesinin minyatürüyle Niğde'yi tanıttıklarını söyledi. Müdür Demirtaş, ayrıca standa gelen misafirlere Niğde ile ilgili tanıtım kitapçıkları ve Niğde gazozu ikram ettiklerini söyledi.



26-29 Ocak 2017 tarihleri TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuara Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğü bu yıl fuara görsel stantla katıldı. Fuarın büyük ilgisini çeken Niğde stantına katılımcılar büyük ilgi gösteriyor.



Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş yaptığı açıklamasında şunları söyledi; "Markalaşma anlamında ilimizin tanıtımı için EMİTT Fuarına Niğde olarak katılımız ilimize büyük katkı ve yarar sağlayacak. Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Niğde Belediyemiz ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından bastırılan materyaller, sözlü anlatımlar ve sinevizyon gösterileri ile ilimizin tanıtımı yapıyoruz. Fuara 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşun katılması ve 60 bin kişinin de fuarı ziyaret etmesi hedefleniyor. Fuarda 'Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler' konulu paneller de gerçekleştirilecektir." dedi.



Fuarda misafirlere Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş, müdürlük personelleri, Niğde Belediyesi personelleri karşılayarak Niğde'yi anlatıyorlar. - NİĞDE