Niğde'den Haleplilere Yardım

Niğde Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Niğde Şubesi tarafından "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan 19 tır bölgeye uğurlandı.



Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, İl Müftülüğü önünde düzenlenen törende, Halep ve Suriye'de zulüm gören insanlara yardım için toplandıklarını söyledi.



Darda kalan, zulüm gören insanlara el uzattıklarını belirten Peynircioğlu, "Suriye'de, Halep'te, Irak'ta, Kerkük'te, Telafer'de ve Türkistan'da dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören kardeşlerimizin, zulümden kurtulması temennisiyle bu yardımların hayırlı uğurlu olması diliyorum." diye konuştu.



İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar da Halep için başlatılan kampanyanın ikinci etabında 19 tır yardım malzemesi gönderileceğini ifade etti.



Cumartesi günü de 3 tır uğurlayacaklarını aktaran Gürpınar, "Rabb'imiz, milletimizi her türlü kötülüklerden muhafaza etsin, onlara liderlik edecek vasıflardan mahrum etmesin." dedi.



Konuşmaların ardından gıda ve yardım malzemelerinin yüklendiği 19 tır, dualarla yola çıktı.