Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 ceza infaz kurumu memuru serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince görev sırasında ve adreslerinde gözaltına alınan 11 ceza infaz kurumu memurundan 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.
Şüphelilerden, 2'si savcılık tarafından, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Niğde'deki Fetö/pdy Operasyonu
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 ceza infaz kurumu memuru serbest bırakıldı.
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 ceza infaz kurumu memuru serbest bırakıldı.
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