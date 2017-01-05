Niğde'deki Fetö/pdy Davası Başladı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) üyesi 10 öğretmenin yargılanmasına başlandı.



Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan Aktif-Sen İl Temsilcisi Muhammet E, üyelerden Fatih G, Fayık D, Ahmet U, Uğur A, Mustafa Ö, Hüseyin T, Atıf G, İzzet G, Diler Ö. ile sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu.



Duruşma salonuna tek tek alınan sanıklara, Zaman gazetesi abonesi olup olmadıkları, Bank Asyada hesaplarının bulunup bulunmadığı, örgüte bağış yapıp yapmadıkları ve sendikal faaliyetler adı altında protesto gösterilerine katılıp katılmadıkları gibi sorular yöneltildi.



Sanıklardan Muhammet E, FETÖ/PDY ile irtibatı bulunmadığını, Zaman gazetesine kısa süreliğine abone olduğunu ancak 17-25 Aralık sürecinden önce üyeliğini iptal ettirdiğini öne sürdü.



Muhammet E, "Aktif-Sen üyeliğim Ocak 2013'te başladı, 18 Temmuz 2016'da istifa ettim. Basın açıklamaları, müdür atamaları ve haksızlıklara karşı yapıldı, Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın tutuklanmasına karşı değildi." dedi.



Diğer sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin T'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ve diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Mahkeme, eksik evrakların ve yazışmaların tamamlanması için duruşmayı 14 Şubat'a erteledi.