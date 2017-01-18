Niğde'deki Arkadaş Kavgası Ölümle Sonuçlandı

Niğde'nin Bor ilçesinde bir kişi, arkadaşıyla tartışırken yere düşerek kafasını çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Bor ilçesi TOKİ Mahallesi'nde bulunan dairede İ.A. ve Ziya Özkurt (55), bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle dengesini kaybeden Ziya Özkurt yere düşerek kafasını çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşının ölmesi ile paniğe kapılan İ. A. çarşafa sardığı arkadaşı Ziya Özkurt'u el arabasıyla taşımaya başladı. Çevredeki vatandaşların görmesi üzerine panikleyen İ.A. cesedi apartmanın yanına bırakarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri çarşafa sarılı olan Ziya Özkurt'un öldüğünü belirledi. Polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakalarken, öldürülen Ziya Özkurt'un cesedi Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. - NİĞDE