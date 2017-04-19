Niğde'de Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Niğde'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Ulukışla ilçesine bağlı Çaykavak mevkiinde meydana geldi. Ulukışla'dan Niğde'ye yolcu taşıyan F.E. yönetimindeki 51 HU 665 plakalı minibüs, Çaykavak mevkiinde karşı şeritten gelen ve plakası belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan 9 yolcu ve otomobilde bulunan R.V. (42) ile B.O. (42) hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralılara müdahale ettikten sonra otomobildeki yaralıları Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Minibüste bulunan 11 yolcu ise Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE