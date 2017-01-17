Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu

Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 6'sı tutuklandı.



Niğde Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduran, kullanan, ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik düzenledi·ği· operasyonda 78,72 gram eroin, 3,27 gram esrar, reçetesiz 12 uyuşturucu hap ele geçirdi, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerden İ.Ç, İ.B, B.D, B.Y, S.D ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.