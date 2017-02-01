Niğde'de Trafik Kazası: 1'i Polis 5 Yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 5 kişi yaralandı.



Olay, saat 17.00'de Niğde-Bor yolu üzerinde meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 01 AJH 85 plakalı araç ile S.G.'nin kullandığı 20 U 6257 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada M.Ö., M.Ö., A.Ö., C.Ö ve diğer aracın sürücüsü S.G. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niğde Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin polis olduğu ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE