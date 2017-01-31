Niğde'de Tomografi Çetirirken Fenalaşan Kadın Öldü

Niğde'de hastanede tomografi çektirdiği sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti.



Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Songül Dinçer (50), yaklaşık bir hafta önce dahiliye polikliniğine başvurdu.



Doktor kontrolü ve tetkitlerinin ardından tomografi çektirmesi istenen Dinçer, tomografi çektirdiği esnasında fenalaştı. Acil servise alınan hasta, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Fatih Balcı, Dinçer'in ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti.