Niğde'de TOKİ Kura Çekimi Yapılacak

Niğde'de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından, Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan bin 357 konutun kura çekimi yapılacak.



2 Mayıs'ta, 5 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenecek kura çekiminde 1. 2. ve 3. alandaki konutlar için yapılacak kura çekimi, anlaşma sağlayan hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.



Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 60 ila180 metrekare ebatlarındaki bin 357 konutun, 2 Mayıs'ta sahibini bulacağını söyledi.



Niğde'nin Ufuk Projesi olan kentsel dönüşüm projesinde binaların hızla yükselmeye devam ettiğine değinen Akdoğan, "121 hektarlık alanı kapsayan proje tamamlandığında, 6 bin konut, iş yerleri, sosyal donatı alanları, okullar, camiler, geniş bulvar ve yollar ile şehrimizin marka kent olma yolundaki hedefine büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.