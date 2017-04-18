Niğde'de Süt Kamyonu Devrildi Sürücü Yaralandı

Niğde'de süt kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Adana-Niğde otobanı Güney Köyü mevkiinde 32 yaşındaki Emre T. yönetimindeki 42 D 4464 plakalı süt yüklü kamyon seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazayı gören diğer araç sürücülerinin kaza bildirmesi üzerine, olay yerine Niğde AFAD ekipleri, Ulukışla Belediyesine ait itfaiye araçları ve ambulans sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kamyonetin içerisinden çıkan sürücü Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE