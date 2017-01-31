Niğde'de Şüpheli Ölüm

Niğde'de tomografi çekimi sırasında fenalaşan bir hasta, hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Niğde Devlet Hastanesi'nin Dahiliye Polikliniğinde muayene olan evli ve 3 çocuk annesi Songül Dinçer (50), doktorun isteği üzerine tomografi çekimine gitti. Tomografi çekimi sırasında fenalaşan Dinçer, hemen acil servise götürülerek müdahalede bulunuldu. Bütün müdahalelere rağmen Songül Dinçer, hayatını kaybetti. Hastaneye gelen cumhuriyet savcısı incelemede bulunduktan sonra, Songül Dinçer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Fatih Balcı, "Songül Dinçer isimli hasta saat 10.10'da tomografi çekimi için hastaneye başvuruyor. Tomografi çekimi esnasında fenalaşan hasta hemen acil servise indiriliyor. Acil serviste müdahalesi başlıyor. Yaklaşık 45 dakikalık yapılan müdahaleye sonuç vermiyor hasta ve saat 11.00'de hasta hayatını kaybediyor. Bu yapılan yanlış bir ilaç uygulaması değil, bu tomografi sırasında yapılan rutin bir uygulamadır. Ama her insanın vereceği reaksiyon farklıdır. İdari ve adli soruşturma devam ediyor" dedi. - NİĞDE