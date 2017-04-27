Niğde'de Su Kesintisi Yaşanmayacak

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, alınan tedbirlerle kentte su kesintisinin olamayacağını bildirdi.



Başkan Akdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, içme suyu kuyularının yoğunlukta olduğu Amas Bağları mevkisinde 3 gün süreyle enerji kesintisi olmasına rağmen içme suyu kesintisinin olmayacağını ifade etti.



Belediye tarafından temin edilen jeneratörler sayesinde şehirde elektrik kesintisi olsa dahi su kesintisinin olmayacağını vurgulayan Akdoğan, şunları kaydetti:



"Belediyeden dün yapılan açıklamada, MEDAŞ'ın 27-29 Nisan tarihleri arasında 3 gün süreyle Amas Bağları Mevkisinde enerji kesintisi uygulayacağı, su kuyularının yoğunlukta olduğu bu bölgedeki enerji kesintisi nedeniyle, şehir merkezinde su kesintisinin de olabileceği belirtilmişti. Niğde Belediye'sinin ilgili birimleri, enerji kesintisine bağlı olarak su kesintisi yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri aldı. Vatandaşımızın mağduriyetini önlemek amacıyla on tane ayrı kuyumuzda ve şehrimizin yüzde 60'ını besleyen terfi merkezimizde jeneratör çalıştırıyoruz. Niğde Belediyesi olarak yaptığımız çalışma sonucu su kesintisini önlemek amacıyla vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için jeneratör temin ettik. Jeneratörleri sabah saatlerinde hem su kuyularımıza hemde terfi merkezimize montajını gerçekleştirdik."