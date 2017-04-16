Niğde'de referandum kutlamaları sürüyor



NİĞDE - Niğde'de Anayasa değişikliği referandum unda resmi olmayan kesin sonuçlara göre sandıktan yüzde 59.85 evet oyu çıkarken 40.15 ise hayır oyu çıktı.

Resmi olmayan rakamlara göre, 718 sandıkta 202 bin 952 kullandığı oydan 197 bin 496 geçerli oy kullanıldı. Geçerli oylardan 118 bin 140 evet 79 bin 258 hayır oyu çıktı. İlçelerde oy oranlarına göre yüzde 50'nin üzerinde evet oyu çıktı.

AK Partililer meydanda

Niğde'de kesin olmayan rakamlara göre yüzde 59.85 evet oyunun çıkmasının ardından AK Parti il başkanlığı önünde toplanan partililer daha sonra Niğde Hükümet meydanına toplanarak kutlama yaptılar.

AK Parti Niğde Milletvekili, Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve il Başkanı Emrah Özdemir gazetecilere açıklamada bulundu.

Özdemir, "Niğde'de sandıkların tamamı açıklandı. 59.85 oranında Niğde Evet oyu aldı. Niğdeli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin daha önünü açmak için önündeki engelleri kaldırmak için Niğde gerekeni yaptı."dedi.

Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ise, "Bu seçimde en önemli olan yüzde 50'nin üzerine oy almaktı. Yüzde 50'nin üzerinde alınan oy Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini seçmesi anlamına geliyor. Herkes yüzde 50'nin üzerinde almak için gayret ediyordu. Yüzde 50'nin üzerindeki oy Türk milletinin teveccühünü kazanmıştır."diye konuştu.