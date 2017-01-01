Niğde'de, etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte aşırı buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, aşırı buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların Niğde genelinde 1 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.
Niğde'de Okullar Yarın Tatil Edildi
Niğde'de, etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Niğde'de, etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads