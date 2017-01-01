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Niğde'de Okullar Yarın Tatil Edildi

Niğde'de Okullar Yarın Tatil Edildi

Niğde'de, etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde'de Okullar Yarın Tatil Edildi

Niğde'de, etkili olan buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte aşırı buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, aşırı buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2017 Pazartesi günü okulların Niğde genelinde 1 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.

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Milli Eğitim, Öğretmen, Atama, Niğde
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