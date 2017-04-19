Niğde'de "Minik Dostlarımızla Birlikte Yaşayalım Projesi"

Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "Minik Dostlarımızla Birlikte Yaşayalım Projesi" düzenlenen törenle hayata geçirildi.



Bor Kaymakamı Abdullah Küçük, Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projeyle sokağa salıverilmiş, kontrolsüz çoğalan ve güç koşullarda yaşayan hayvanların kontrolsüz çoğalmasının engellenerek, rehabilite edilip sahiplendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.



İlçede hayvanların daha sağlıklı koşullarda yaşaması için ellerinden gelen gayreti göstermek zorunda olduklarını vurgulayan Kaymakam Küçük, "Hayvanlarında insanlar ve diğer canlılar gibi yaşamaya, beslenmeye ve çoğalmaya ihtiyacı var. Bu projeyi başarılı bir şekilde uygularsak Bakanlığımıza da teklif ederek ülke çapında da hayata geçirilmesi için gayret göstereceğiz." diye konuştu.



Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Erdem Nortçu ise proje sayesinde hayvanların sağlık sorunlarının çözülmesi, kontrollü üremenin olması, hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, hayvanların sahiplendirilmesi ve toplumda hayvan sevgisinin aşılanmasının amaçlandığını söyledi.



Hayvan sevgisinin 7'den 70'e kadar olması gerektiğini belirten Nortçu, şunları kaydetti:



"Sahipsiz dostlarımızın tedaviye, bir kap yemeğe, suya soğuklarda sığınacak saçak altı, battaniyeye ihtiyacı var. Onların bir nebze de olsa küçük dokunuşlarla hayatlarına yön verelim. Kontrolsüz çoğalmalarının kontrollü olmasına yardımcı olalım, sahiplendirelim, amaca uygun olan hayvanlarımızın hizmetine yol açalım. Kanunlarımız, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Köy Kanunu ve Hayvan Refahı Yönetmeliği hep yaşama hakkının kutsal olduğunu, çiğnenmeyeceğini emreder. Ayağındaki ayakkabıdan bir hayvana içirdiği su ile cennetle müjdelenen kişiyi unutmayalım. 7 den 70'e bir ekmek bir su ile bu amaca yönelmeye davet ediyorum. Sizlerin katkıları ile projemiz hayat buldu, şimdi kuvvetlenmesi için yine değerli katkılarınızı bekliyoruz."



Proje kapsamında sokak köpekleri ve kedilerin sağlık kontrolleri ve tedavilerinin, yaşadıkları toplumda benimsenmeleri için onlar adına sözcülük yapılacağı, kanunla var olan hakları ve özel günlerini hatırlatmak gibi aslında sahip oldukları şeyler için farkındalık oluşturulacağı belirtildi.