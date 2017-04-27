Niğde'de Kuş Gribi Şüphesi

NİĞDE'nin merkeze bağlı Sazlıca Beldesi'nde görülen tavuk ölümleri üzerine kuş gribi şüphesiyle inceleme başlatıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri kasabaya giriş çıkış yapan araçları dezenfekte ediyor.



Sazlıca Beldesi'nde oturan bir besici 100 yakın tavuğunun ölümü üzerine durumu Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne telefonla bildirdi. İhbar üzerine ekipler telef alan tavuktan numune aldı. Kuş gribi şüphesine karşı telef olan tavukların temas eden aileye ve çevrede oturan vatandaşlara ilaç verildi. Ayrıca hayvanlar için de ilaç dağıtıldı. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sazlıca Belediyesi ekipleri ile jandarma belde giriş çıkışlarında önlem alarak tüm araçları dezenfekte ediyor. Yetkililer, kuş gribi şüphesine karşı beldede tüm önlemlerin alındığını bildirdi. - Niğde