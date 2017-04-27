Niğde'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Atılıyor

Niğde İl Özel İdaresi köy yollarına sıcak asfalt döküyor.



Niğde İl Özel İdaresi tarafından başlatılan köy yollarındaki sıcak asfaltlamanın ilk çalışma Karaatlı köyü yolunda başlatıldı.



Karaatlı köy yolunda düzenlenen sıcak asfalt yapımı programına Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, TBMM İdari Amiri AK Parti Niğde Erdoğan Özegen, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, İl Genel Meclis üyeleri, belde belediye başkanları, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



Sıcak asfalt çalışmaları için kurban kesiminin ardından dualar edildi.



Asfaltlamaya çalışmasında inlemelerde bulunan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, "Niğde ilimizde asfalt sezonumuzu açıyoruz. Bugün bizim için, köylülerimiz ve vatandaşlarımız için önemli bir gün. Bu yıl Niğde için bir ilkte yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Başbakanımız ile yapılan valiler toplantısında Başbakanımızın bir talimatı oldu. KÖYDES ödeneklerinin çoğunluğu sıcak asfaltta kullanılacağını talimatını verdi. Bizde o günden bu güne kadar hazırlıklarımızı tamamladık ve gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde sıcak asfalt sezonunu da başlatmış olduk. Bizim bu sene ki ödeneklerimiz gayet güzel. İnşallah bu ödeneklerle güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ödeneklerin yükselmesinde hükümetimizin, Başbakanımızın ve ilimiz milletvekillerinin katkısı var.Bu ödenekleri gerçekleştirmek bir takım halinde ve el birliği ile oluyor. "dedi.



Bir açıklamada TBMM İdari Amiri AK Parti Niğde Erdoğan Özegen yaptı.



2002 ile 2003 yılları arasında bu yol bizim tabirimizle patates tarlası gibi olduğunu söyleyen, Özegen," 2002 ile 2003 yılları arasında bu yol bizim tabirimizle patates tarlası gibiydi. Karaatlılı, Dündarlılı, Hacıbeylili, Dikilitaş, Aşlama'lı hemşerilerimiz bunu çok iyi biliyorlar. O zaman özel idaresi yok, köy hizmetleri imkanlarıyla yamasını bile yapamayacak durumdayken bugün artık stabilize kaplama değil, sıcak karışım asfaltlama yapılıyor. "dedi.



AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ise, "Bugün hemşerilerimizin, köylülerimizin ve kasabalılarımızın doğrudan işine yarayacak bir hizmet gerçekleştiriyoruz. Aslında Niğde'nin köy ve beldeleri Türkiye'nin standartlarının üstünde bir alt yapısına sahip. Asfaltsız hiçbir köyümüz yok. Ama artık sıcak asfalt yapmaya başladık. Bugünden itibaren grup köy yolları başta olmak üzere sıcak asfaltlama yapıyoruz. Bizim içi bu çok büyük bir mutluluk. Halkımızın mutlu, sevinçli ve güvende olması bizim içinde çok önemli." diye konuştu. - NİĞDE