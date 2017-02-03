Niğde'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Araç Yandı

Niğde'de kırmızı ışıkta bekleyen araç yandı



Olay sabah saat 07.30'da merkez Mezbaha Caddesi ile Bor Caddesini birleştiren kırmızı ışıkta meydana geldi. Hafif ticari araç kırmızı ışıkta beklerken motor bölümünden alev yükseldi. Yangını fark eden sürücü, kendini dışarı attı. Cadde üzerinde bulunan esnafın yangın tüpleri ile müdahale ettiği araç kısa sürede söndürüldü.