Niğde'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Araç Yandı

Niğde'de kırmızı ışıkta bekleyen araç yandıOlay sabah saat 07.30'da merkez Mezbaha Caddesi ile Bor Caddesini birleştiren kırmızı ışıkta meydana geldi.

Niğde'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Araç Yandı

Niğde'de kırmızı ışıkta bekleyen araç yandı

Olay sabah saat 07.30'da merkez Mezbaha Caddesi ile Bor Caddesini birleştiren kırmızı ışıkta meydana geldi. Hafif ticari araç kırmızı ışıkta beklerken motor bölümünden alev yükseldi. Yangını fark eden sürücü, kendini dışarı attı. Cadde üzerinde bulunan esnafın yangın tüpleri ile müdahale ettiği araç kısa sürede söndürüldü.

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Yangın, Sabah, Niğde