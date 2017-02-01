Niğde'de Kaza: 6 Yaralı

NİĞDE'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.



Kaza saat 17.00 sıralarında Niğde-Bor Yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Özdemir (52) yönetimindeki 01 AJH 85 plakalı hafif ticari araç kavşakta Sefa Girişikli'nin kullandığı 20 U 6257 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Özdemir ile Neziha (42,) Ayşenur (20), Aleyna (13) ve Cemregül Özdemir (22) ve diğer sürücü Girişikli yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Niğde