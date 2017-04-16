Niğde'de Katılım Yüksek

Niğde'de anayasa değişikliği referandum unda oy kullanma oranı yüksek oldu.



Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu eşi Gülay, oğlu Törehan ve Ak Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da eşi Goca Kavaklıoğlu aynı okulda Niğde Atatürk Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Peynircioğlu, 'Vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklar. Biz dürüst vatandaşımızın iyi niyetli vatandaşımızın hangi tercihte bulunursa bulunsun. Bugün sandıklardan çıkacak sonuçlara üzülmeyeceğini düşünüyoruz. Üzülmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü neticede bugün söz millette. Milletimizde. Bugün bir demokrasi bayramı yaşanıyor. İnşallah vatandaşımızın hür iradesi sandığa yansımış olacakö dedi.



Kavaklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti olarak bir aydır halk oyu kampanyası yaptıklarını belirtti. Anayasa paketini köy köy, kasaba kasaba gezerek vatandaşlara anlattıklarını vurgulayan Kavaklıoğlu, 'Vatandaşlarımız bu işi zaten yakından takip etti. Olumlu bir hava var. Bu halk oylaması ülkemiz için çok önemli. Bu değişim Türkiye'nin önünü açacak, istikrarsızlık olmayacak. Türkiye'nin geleceği adına ümitliyiz. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, oyunu Bor Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesinde kullandı. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ise, 1045 nolu sandıkta oyunu kullandı.