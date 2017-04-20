Niğde'de kafe ve eğlence merkezlerinde asayiş uygulaması yapıldı



NİĞDE - Niğde'de kafe ve eğlence merkezlerine 103 polisin katıldığı asayiş uygulaması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 5 ekip şehir giriş-çıkışları ile şehir merkezlerinde bulunan kafe, eğlence merkezleri ve oyun salonlarında asayiş uygulaması yaptılar. Uygulamada önceden tespit edilen noktalarda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrollerinde aranan 9 şahıs, yol uygulamalarında ve üst taramalarında 50 gram esrar, 3 tabanca, 4 tüfek ele geçirildi.

2 hacizli araç ise trafikten men edildi. Sürücülere yönelik yapılan işlemlerde ise toplamda 4 bin 613 TL para cezası kesildi.

(MB-YE-AÖ-