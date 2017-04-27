Niğde'de "Iv.uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları" Sempozyumu Başladı

Ömer Halisdemir Üniversitesinde "IV.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları" sempozyumu Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi Salon 1923'te gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.



Tören öncesi Niğde Belediyesi Mehter Takımı gösteri yaptı. Saygı Duruşu ve Milli Marşların okunmasının ardından başlayan programda; Türkoloji Müdürü Tayfun Kalkan, Türk Keneşi Proje Direktörü ve diplomat Ali Çiviler, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi 1. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadür Aliyev, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ile Erdoğan Özegen ve Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu konuşma yaptı. Rahatsızlığı nedeniyle sempozyuma katılamayan Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Nazım Hüseynli ise gönderdiği video konuşma ile duygu ve düşüncelerini seyircilerle paylaştı.



Spor, sanat ve kültürel alanda çok sayıda etkinlik düzenleyerek üniversitenin ve Niğde'nin sosyal hayatını canlandıran aynı zamanda gerçekleştirdiği Ulusal ve Uluslararası boyuttaki bilimsel etkinliklerle de akademik camianın takdirini kazanan Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan "IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları" sempozyumu açılış töreni, fuaye alanında gerçekleştirilen "TÜRKSOY Türk Dünyası Resim Sergisi" açılışı ile devam etti.



Öğleden sonra düzenlenen "Kökümüz Bir Türküz" festivaliyle Azerbaycan ve Kazakistan ile Ülkemize ait türkü ve halk oyunlarını katılımcılarla buluşturan etkinlik, büyük bir coşku içinde kutlandı.



Türk Dünyasını ilgilendiren özellikle dil, edebiyat, eğitim, tarih, sosyoloji, arkeoloji, sanat tarihi, uluslararası ilişkiler ve iletişim konularının ele alınacağı sempozyumda, konulara akademik anlayışla değinilmesi, tartışılması ve uygun olanların ortak projelere dönüştürülmesi amaçlanıyor.



Türk Dünyası üzerine araştırma yapan akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirme özelliği de taşıyacak olan "IV.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları" sempozyum açılış töreni katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. - NİĞDE