Niğde'de İlk Kez Ameliyatsız Aort Damarı Tamiri Yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde ilk defa, 67 yaşındaki hastaya ameliyatsız aort damarı tamiri yapıldığı bildirildi.



Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte ilk defa yapılan aort damarı tamirinin başarıyla sonuçlandığı, bu işlem gerektiren hastaların başka yerlere gitmesine gerek kalmadan Niğde'de olabilecekleri belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Opr.3Dr. Mustafa Etli, karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran 67 yaşındaki hastanın fiziki muayene sonucunda karnında kitle tespit edildiğini belirtti.



Normalde 2-3 santimetre olması gereken karın bölgesinden geçen aort damarının 13 santimetre olduğu ve karındaki aort damarının balonlaştığının görüldüğünü vurgulayan Etli, şunları kaydetti:



"Aort atardamarının kalpten çıktıktan yaklaşık 7-8 santimetre sonra bir tane daha balonlaşma olduğu tespit edildi. Karın bölgesinde aort damarında iki tane balonlaşma genişleme olduğu gözlendi. Hastamızın 67 yaşında olması ve açık ameliyatın hastamız için çok riskli olabileceğini düşünerek anjiyo altında kapalı şekilde bu ameliyatı planladık. Açık ameliyat yapılsaydı bu hastamıza hem göğüs kafesini hem de karnını açarak yaklaşık on saat sürecek bir ameliyat olacaktı. Bu da hastamızın hem hastanede kalış süresini hem de hayati riskini artıracaktı. Anjiyo ünitesinde lokal anestezi altında hastayı uyutmadan kasık bölgesinden yaklaşık 5 santimetrelik bir kesi ile önce aortun kalpten çıkışında tespit ettiğimiz daha küçük olan balonlaşmayı tamir ettikten sonra karın bölgesindeki dev anevrizmayı kasıktan greft göndererek tamirini yaptık. Bu yöntemle hastamızı uyutmadığımız için hasta zaten uyanık şekilde bir gün yoğun bakımda takip edildikten sonra servise alınıp bir gün sonra taburcu edildi."