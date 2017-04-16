Niğde'de İlçeler Dahil Evet Oyu Fark Attı

Niğde'de Anayasa değişikliği referandum unda resmi olmayan kesin sonuçlara göre yüzde 59.85 evet oyu çıkarken 40.15 ise hayır oyu çıktı.



Resmi olmayan sonuçlara göre Niğde'nin 5 ilçesinde ise evet oyu yüzde 50'nin üzerinde.



Bor ilçesinde Referandum sonuçları



Niğde'nin en büyük ilçesi olan Bor'da oy sayma işlemleri tamamlandı. 132 sandıkta 43 bin 264 seçmenin bulunduğu ilçede, 38 bin 214 seçmen sandık başına gitti. 37 bin 354 geçerli oyun kullanıldığı Bor ilçesinde seçimlere katılma oranı yüzde 88.33 oldu. Bor ilçesinde yüzde 61.3 Evet oyu çıkarken Hayır oyu oranı ise yüzde 38.97 oldu.



Altunhisar ilçesinde referandum sonuçları



Altunhisar ilçesinde 28 sandıkta 6 bin 729 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 75 evet, yüzde 25 hayır oyu çıktı.



Ulukışla ilçesinde referandum sonuçları



Ulukışla ilçesinde 69 sandıkta 12 bin 798 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51 evet, yüzde 49 hayır oyu çıktı.



Çamardı ilçesinde referandum sonuçları



Çamardı ilçesinde 38 sandıkta 7 bin 492 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 72 evet, yüzde 28 ise hayır çıktı.



Çiftlik ilçesinde referandum sonuçları



Çiftlik ilçesinde 54 sandıkta 12 bin 891 seçmen oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 61 evet, yüzde 39 ise hayır çıktı. - NİĞDE