Niğde'de Gözaltına Alınan 6 Asker Adliyeye Sevk Edildi

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında askeri yapılanmaya yönelik yapılan çalışmalarda 6 askeri personel hakim karşısına çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan operasyonlar sonucunda aralarında 1 albay, 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 6 astsubay, 5 öğretmen ve İŞKUR'da Şube Müdürü olduğu belirtilen toplam 15 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Haklarında yapılan işlemlerin ardından gözaltında bulunan astsubaylar M.K., H.O., S.Y., Y.P., M.Y. ve H.T. olmak üzere 6 askeri personel bu gün mahkemeye çıkarıldı. Niğde'deki askeri yapılanmaya yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında Albay İ.T., Binbaşı U.N., üsteğmen S.D. ayrıca; jandarma personeline imamlık yaptığı belirlenen ve İŞKUR'da şube müdürü olarak görev yapmış olan H.İ.A. öğretmenler Ü.C., K.A. ve İ.O tutuklanmıştı. Bu kapsamda, firarda bulunan öğretmenler E.Ş. ve A.Ş.A. yakalanması için çalışmalar sürdürüyor. - NİĞDE