TÜMÜ
Haberler Search
Niğde'de Fetö/pdy Operasyonu

Niğde'de Fetö/pdy Operasyonu

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 ceza infaz kurumu memuru gözaltına alındı.

Niğde'de Fetö/pdy Operasyonu

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 ceza infaz kurumu memuru gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY üyelerine yönelik Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumuna operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, görev sırasında ve adreslerinde bulunan 11 ceza infaz kurumu memuru gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemler için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads