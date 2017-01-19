Niğde'de Fetö/pdy'nin Darbe Girişimine İlişkin Dava

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "Terör örgütüne üye olma", "Suç delillerini gizleme", "Resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla haklarında dava açılan 3'ü tutuklu rütbeli 5 askerin yargılanmasına başlandı.



Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık eski Niğde Jandarma Komutanlığı İstihbarat Binbaşı Uğur Narkuz ve tutuksuz Yarbay İhsan Çanak ve emekli Yarbay Şinasi Budaklı, sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu. Çorum Cezaevinde tutuklu bulunan sanık astsubaylar Emre Özkılıç ve Özcan Bakar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Mahkeme heyeti, sanıklara 15 Temmuz gecesi neler olduğunu, sıkıyönetim ile ilgili gelen emir ve mesajları, bu mesajların bağlı birliklere nasıl ve neden gönderildiğini, askeriyede o gece bir hareketliliğin olup olmadığını sordu.



Sanık Narkuz savunmasında, 15 Temmuz'da Niğde İl Jandarma Komutanlığında nöbetçi olduğunu ve saat 22.00 sıralarında Astsubay Emre Özkılıç'ın,"harekat yıldırım" koduyla mesaj geldiğini söylemesi üzerine yanına gittiğini belirtti.



İlk gelen mesajlardan birinin normal olmadığını, Çakırsöğüt Komando Tugayının Ankara'ya intikaline ilişkin bir mesajla karşılaştıklarını belirten Narkuz, savunmasında şunları kaydetti:



"Bu mesajdan ben, terör saldırısı olma ihtimalinden şüphelenmiştim. 22.31'de sıkıyönetime ilişkin bir mesaj geldi. 22.33'te dönemin Alay Komutanı İbrahim Taşkın'ı arayıp söyledim. Bu esnada Emre astsubay, gelen mesajların harekat kodlu olduğunu, derhal bildirilmesi konusunda beni uyardı. Ben de konuyu tam anlamadığım için mesajların gönderilmesine onay vermedim. İbrahim Taşkın, makam odasına geldiğinde mesajların birer nüshasını alıp kendisine verdim.



Daha sonra Şinasi ve İhsan yarbaylar geldi. İbrahim Taşkın bir üst komutanlık olan Kayseri Bölge Komutanlığını aradı. Bölge Komutanlığı, emrin geçersiz olduğunu söyledi. İbrahim Taşkın, emir komutayı Şinasi yarbaya bırakarak, kışladan herhangi bir aracın çıkışına izin verilmeyeceğini, dışarıda bulunan birliklerin ise kışlaya çağrılmasını emrederek valinin yanına gitti. Daha sonra haberleşme bölümünde bulunan Emre astsubayı başka mesaj gelip gelmediğini öğrenmek için aradığımda, gelen emirleri ilçe komutanlıklarına gönderdiğini öğrendim. Durumu Şinasi yarbaya bildirdim. Daha sonra ilçe komutanlıklarını telefonla arayarak, emirlerin geçersiz olduğunu, gönderilen mesaja itibar etmemelerini söyledik."



Tutuklu sanık Astsubay Emre Özkılıç ise Çorum Kapalı Cezaevinden SEGBİS aracılığı ile bağlanarak savunmasını yaptı. 15 Temmuz gecesi muhabere biriminde nöbetçi astsubay olduğunu anlatan Özkılıç, savunmasını şöyle sürdürdü:



"Meslek hayatımda ilk defa harekat kodlu mesajla karşılaştım. Panikledim, ne olduğunu anlamadım. Sistem, değişik şekilde ikaz ve alarm veriyordu. Harekat yıldırım mesajı geldiğini anladım, çıktısını aldım. Çıktısını alırken başka mesaj gelmeye başlayınca nöbetçi amirim Uğur Narkuz'u arayıp bilgi verdim ve gelmesini söyledim. Gelip mesajlara baktı, 'neler oluyor?' diye sordum bir cevap alamadım. Yanımda alay komutanını arayıp bilgi verdi. Mesajları biraz daha inceledi, o sırada ben, 'komutanım, mesajda aracılık talimatı var, bağlı birliklere gönderelim mi?' diye 3-4 kez sordum, cevap vermedi, sonra 'bilmiyorum' dedi ve çıktı. Kayseri Bölge Komutanlığını aradım, 'sizden sıkı yönetim konulu 3 mesaj geldi, neden gönderiyorsunuz?' dedim. Onlar da, 'aracılık talimatı var, o yüzden bağlı birliklere gönderiyoruz' dedi. Yönergeye göre benim bunu hemen göndermem gerekiyordu. Heyecanlandım, panik yaptım, aracılık görevinde bulundum."



Diğer sanıkların da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Uğur Narkuz ve Özcan Bakar'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, Emre Özkılıç'ın ise tutukluluk hallinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.