Niğde'de Fetö/pdy Duruşması Başladı

NİĞDE (İHA) – Niğde'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan Aktif Eğitim Sen üyesi 10 öğretmenin duruşması bugün başladı.



Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşma öncesinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan Aktif Eğitim Sen İl Temsilcisi Muhammet E., üyelerden Fatih G., Fayık D., Ahmet U., Uğur A., Mustafa Ö., Hüseyin T., Atıf G., İzzet G., Diler Ö. ile sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu.



Duruşma salonuna tek tek alınan sanıklara, Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, Zaman gazetesi abonesi olup olmadıkları, örgüte bağış yapıp yapmadıkları ve sendikal faaliyetler adı altında protesto gösterilerine katılıp katılmadıkları gibi sorular yöneltildi. Sanıklardan Muhammet E., FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, Zaman gazetesine kısa süreliğine abone olduğunu ancak 17- 25 Aralık'tan önce üyeliğini iptal ettirdiğini söyledi. Muhammet E., "Aktif-Sen üyeliğim Ocak 2013'te başladı. 18 Temmuz 2016'da istifa ettim. Müdür atamaları ve haksızlıklara karşı basın açıklaması yapıldı, Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın tutuklanmasına karşı değildi" dedi. Diğer sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin T.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Duruşmaların Salı ve Perşembe günleri devam edeceği öğrenildi. - NİĞDE