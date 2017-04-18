Niğde'de Fetö/pdy Duruşmaları Devam Ediyor

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 5'i tutuklu 6 sanık hakim karşısına çıktı.



Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 6 sanık ile avukatları hazır bulundu. Kimlik kontrollerinin ardından duruşmada, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri alındı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Sinan A. ve Zafer D'nin tahliyelerine Musa S,, İsmail İ., ile İzzettin Y.'nin ise tutukluluğunun devamına tutuksuz sanık Yalçın A. ise dosyalardaki eksiklerin giderilmesine karara vererek duruşmayı erteledi. - NİĞDE