Niğde'de Fetö/pdy Duruşmaları Devam Ediyor

Niğde'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan Aktif Eğitim Sen üyesi 5 öğretmenin ve 5 askerin duruşması görüldü.



Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşma öncesinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan Ömer Ö., Serdal Ü., Mustafa Y., Murat Yasin T. ve Safi K. ile sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu.



Duruşma salonuna tek tek alınan sanıklara, Zaman gazetesi abonesi olup olmadıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, örgüte bağış yapıp yapmadıkları ve sendikal faaliyetler adı altında protestolara katılıp katılmadıkları soruldu.



Sanıklar, haklarına yöneltilen suçlamaları reddederken mahkeme Mustafa Y., adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, dosyada eksik olan bilgilerin tamamlanması için duruşmalar ertelendi.



5 Asker hakim karşısına çıktı



Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Anayasa düzeni ortadan kaldırmaya Teşebbüs etme, Kamu görevlisinin Resmi evrakta sahteciliği, silahlı terör örgütüne üye olma, suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapması" suçundan tutuklu bulunan 3 asker ve tutuksuz yargılanan 2 asker mahkeme karşısına çıktı.



Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar eski Niğde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Binbaşı U. N. Muharebe Astsubay E. Ç. Ö. B. ve tutuksuz yargılanan Yarbay İ.Ç. Emekli Yarbay Ş. B. ile sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanıklara o gece yaşananlar sordu. Eski Niğde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Binbaşı U.N. 15 Temmuzda Niğde İl Jandarma Komutanlığında nöbetçi olduğunu belirterek şunlar anlattı: "saat: 22.00 civarında Emre Astsubay Hareket Yıldırım koduyla mesaj geldiğini telefonla bana bildirdi. Sonra Emre Astsubayın yanına gittim mesajlara baktım 3 ayrı mesaj geldi. Durumu İl Jandarma Komutanı İbrahim Taşkın'a bildirdim hareket yıldırım koduyla mesajlar geldiğini söyledim. İbrahim Taşkın 22.45 sıralarında makam odasına geldi. Mesajları getirmemi istedi. Gelen mesajları komutana getirdim. Daha sonra Şinasi ve İhsan yarbaylar geldi. İbrahim Taşkın daha sonra bir üst komutanlık olan Kayseri Bölge Komutanlığını aradı. Bölge Komutanlığı emrin geçersiz olduğunu söyledi. İbrahim Taşkın emir komutayı Şinasi Yarbaya bırakarak, kışladan her hangi bir aracın çıkışına izin verilmeyeceğini, dışarda bulunan birliklerin ise kışlaya çağrılmasını emrederek Valinin yanına gitti. Daha sonra haberleşme bölümünde bulunan Emre Astsubayın yanına gittim. Emre Astsubayın gelen emirleri ilçe komutanlıklarına gönderdiğini öğrendim ondan sonra durumu Yarbaya bildirdim. Daha sonra ilçe komutanlıkları telefonla arayarak emirlerin geçersiz olduğunu iptal etmelerini söyledik." Gelen emirleri ilçe komutanlıklarına gönderen Astsubay E.Ç, ise meslek hayatında ilk defa böyle bir emirle karşılaştığını belirterek: "o gece gelen mesajlar konusunda ne yapacağımı bilmiyordum. Durumu komutanlarıma bildirdim sonra tekrar yerime geldim. Başka ildeki astsubay arkadaşı aradım size gelen mesajları ne yaptınız diye. Başka ildeki arkadaş 'sen daha emirleri yayınlamadın mı' deyince paniğe kapılarak gelen mesajları ilçe komutanlıklara gönderdim. Daha sonra Binbaşı gelerek niye gönderdin dedikten sora tek tek arayarak gelen emirlerin geçersiz olduğunu söyledim." diyerek o gece yaşananları anlattı. - NİĞDE