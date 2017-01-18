Niğde'de Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

NİĞDE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.



FETÖ/PDY yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonlarda daha ihraç edilen eski polis memuru Ferhat Yaşar, astsubay Yasin Güçlü ile din öğretmeni Adem Yeşilbaş gözaltına alındı. Haklarındaki arama kararı nedeniyle Ferhat Yaşar, Ankara'ya Yasin Güçlü ise İstanbul'a gönderildi. Niğde'de öğretmen olan Adem Yeşilbaş'ın ise 'sohbet imamı' olduğu ileri sürüldü. Yeşilbaş'ın sorgusu sürüyor. - Niğde