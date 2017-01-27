Niğde'de Fetö'den 4 Eski Polis Daha Tutuklandı

NİĞDE merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 eski polisten 4'ü tutuklandı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılığı olduğu ve 'Bylock' kullandığı iddia edilen ve meslekten ihraç edilen 5 polisin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün de aynı operasyonda gözaltına alınan 13 eski polis tutuklanmıştı. - Niğde