NİĞDE merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 eski polisten 4'ü tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılığı olduğu ve 'Bylock' kullandığı iddia edilen ve meslekten ihraç edilen 5 polisin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün de aynı operasyonda gözaltına alınan 13 eski polis tutuklanmıştı. - Niğde
Niğde'de Fetö'den 4 Eski Polis Daha Tutuklandı
NİĞDE merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 eski polisten 4'ü tutuklandı.
NİĞDE merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 eski polisten 4'ü tutuklandı.
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