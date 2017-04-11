Niğde'de Fetö'den 2 Kişi Tutuklandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları ve değişik ifadelerde isimleri geçtiği tespit edilen kişilere yönelik Niğde ve Ankara'da yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 12 kişiden M.Ç ve F.K tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - NİĞDE