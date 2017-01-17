Niğde'de Fetö'den 1 Öğretmen Tahliye Oldu

Niğde'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan Aktif Eğitim Sen üyesi 9 öğretmenin duruşması görüldü.



Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşma öncesinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan Aktif Eğitim Sen İl Temsilcisi başkan yardımcısı Bülent B., üyelerden Fatih Mehmet G., Şuayip S., İbrahimT., Aykut Ö., Ramazan B., Ali Ertan D.,Halil E.,Burhan A., ile sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu.



Duruşma salonuna tek tek alınan sanıklara, Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, Zaman gazetesi abonesi olup olmadıkları, örgüte bağış yapıp yapmadıkları ve sendikal faaliyetler adı altında protesto gösterilerine katılıp katılmadıkları gibi sorular yöneltildi. Diğer sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Aykut Ö.'nün tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - NİĞDE