Niğde'de Deaş Üyesi Olduğu İddiasıyla Aranan Kadının Yakalanması

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece salıverildi.



İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç. (35) Ulukışla Adliyesine sevk edildi.



Adana Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan H.Ç, hakkındaki suçlamaları reddederek, bir kızı ve oğlunun Suriye'de olduğunu, ancak örgütle bağlantılarının olup olmadığını bilmediğini ifade etti.



Mahkeme, H.Ç'nin serbest bırakılmasına karar verdi.



Niğde-Ankara karayolunun Çeleme Deresi mevkisindeki kontrol noktasında Adana'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde kimlik kontrolünde, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlenen H.Ç. (35) gözaltına alınmıştı. Zanlı hakkında Adana Sulh Ceza Mahkemesince 6 ay önce yakalama kararı çıkarılmıştı.