Niğde'de Cinayet Şüphesi

Niğde'nin Bor ilçesinde tartıştığı kişiyi öldürüp halıya sardıktan sonra el arabasıyla sitenin dışına attığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.



İddiaya göre, Bor TOKİ Saltuk Mahallesi'ndeki konutlarda ikamet eden İbrahim A. (52) ile Ziya Öztürk (72) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.



Şüpheli, halıya sardığı Öztürk'ün cesedini el arabasına koyarak, evinden çıkarmak için komşusundan yardım istedi. Cesedi sitenin dışına çıkaran şüpheli, çevredekilerin fark ettiğini düşünerek olay yerinden kaçtı.



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, Öztürk'ün cesedini buldu.



Emniyet ekipleri tarafından site çevresinde yakalanarak gözaltına alınan zanlı, Bor İlçesi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Zanlının komşusu Kürşat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüpheli İbrahim A'nın kendisinden yardım istediğini belirterek, "Oğlumla sitenin bahçesine indik. Orada ağaca bülbül yuvası yapmıştık, onu astık. Zanlı bana seslendi. 'Kürşat bana yardım et' dedi. Hayırdır abi dedim. 'Halı var, el arabasına koyalım' dedi. Ben de yardıma gittim halıyı kaldırdım el arabasına koydum gittim." diye konuştu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, Öztürk'ün kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.