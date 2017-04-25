Niğde'de Bylock Kullandığı Tespit Edilen 4 Esnaf Gözaltına Alındı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında Niğde’de 4 esnaf gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında Niğde'de 4 esnaf gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah karşı yaptıkları operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 4 esnafın gözaltına alındığı öğrenildi.
Konu ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE