Niğde'de Bylock Kullandığı Tespit Edilen 4 Esnaf Gözaltına Alındı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında Niğde'de 4 esnaf gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah karşı yaptıkları operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 4 esnafın gözaltına alındığı öğrenildi.



Konu ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE