Niğde'de Babasız Bırakılan Çocuklar En Mutlu Gününü Yaşadı

Niğde'de babasız bırakılan çocuklar babaları ile en mutlu günlerini yaşadılar.



Niğde'de "Parçalanmış Aileler, Çocuklarla Buluşuyor", adı altında Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen programda çocuklar babaları ile buluştu.



Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği 25 Nisan Ebeveyn Yabancılaştırma Farkındalık gününü vatandaşla paylaşırken çocukları ise doyasıya eğlendi. Programa, Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Halk Bilim Topluluğu Kulübü üyeleri, Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşilay Kulüp Üyeleri, Niğde Genç Fenerbahçeliler Derneği katılarak destek verdi. Genç, yaşlı herkesin yoğun katılımıyla gerçekleşen program karnaval havasında devam etti. Çocuk şarkıları eşliğinde miniklerle oyunlar oynayan palyaçolar izleyenler tarafından beğeni toplarken, 6 Metrelik oyun parkuru çocuklar tarafından heyecan yarattı. Niğde Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Dernek Başkanı Selman Ali Işık, tek taraflı velayetin sorun teşkil ettiğini ortak velayet kararların uygulanmasını gerektiğini dile getirdi.



Işık; "Tek taraflı velayet sorumluluğu altında, diğer ebeveynine uzaklaştırılıp, yabancılaşmış ve hatta düşman edilerek büyüyorlar. Çocuklarımıza uygulan psikolojik şiddet dikkate alınmamaktadır" dedi. Uzun süre çocuklarından ayrı kalan anne ya da babalar çocukları tarafından yabancılaşma meydana geldiğini ve çocuk için tedavisi mümkün olmayan derin izler kaldığını söyledi. Başkan Işık; "Evcil hayvanların korunduğu güzel ülkemde parçalanmış aileye sahip çocuklar bir eşya gibi haczedilmektedir." dedi Hazırladıkları programa katılamayan üyelerin kendi çocukları için üzerinde çocuklarının ismi yazan balonlar gökyüzüne bırakıldı. Çocuklarla oyun oynayan üyeler, destek veren STK ve dernek üyeleri ile resim çekinmelerinin ardından sona erdi. - NİĞDE