Niğde'de Aranan 5 Şahıs Sandık Başında Yakalandı

Niğde'de halk oylamasında oy kullanmak için sandığa giden ve arama kararı olan 5 kişi gözaltına alındı. Niğde'de oy kullanacak olan seçmenlerin listesini günler öncesinden alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu, çeşitli suçlardan arananları şahısları bu liste ile karşılaştırdı. Aranan şahsın seçmen listelerinde kayıtlı olduğunu belirleyen polis, bu şahısların oy kullanacakları sandıkları takibe aldı. Aranması olan 5 kişi oy kullanmak için geldikleri sandıklarda gözaltına alındı. - NİĞDE