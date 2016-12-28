Niğde'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Çalışmaları

Niğde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca kurum olarak 2016 yılı içinde verdikleri hizmetleri anlattı.



Koca, Sevgi Evlerinde yaptığı basın toplantısında, 2011 yılından beri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bakanlar kurulunda yer aldığını ve Niğde'de 8 kurumla hizmet verdiklerini söyledi.



Koca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak engelli, yaşlı, kadın, şehit ve gazi, sosyo ekonomik, koruyucu aile, aile eğitimi ve doğum yardımlarına yönelik destek verdiklerini belirterek şunları kaydetti:



"Kentte 3 bin kişi evde bakım hizmeti almaktadır. Evde engelliye bakan kişiye ise 932 lira yardım yapılmaktadır. Sosyal ekonomik destek programı kapsamında ise okul öncesinden üniversite eğitimine kadar 877 çocuğa yıllık olarak 3 milyon 500 bin lira tutarında yardım yapılmaktadır. 33 çocuğumuz koruyucu ailemizin yanında. Koruyucu ailemize maaş ve sigortasını ödemekteyiz. Şehrimizde 160 asker ve 14 polis memuru olmak üzere 174 şehit ailemiz ve 70 gazi ailemiz bulunmaktadır. Şu anda şehit ailelerimiz için 2 kişiye iş hakkı veriliyor. Gazi ailesine ise bir kişiye iş hakkı verilmektedir."



İl Müdürü Koca, geçen yıl mayıs ayı itibariyle doğum yardımı yapılmaya başlandığını da belirterek, "Niğde'de ayda yaklaşık 400 çocuk dünyaya geliyor. Bir çocuk için 300, iki çocuk için 400 ve üç çocuk için 600 lira yardım verilmektedir. Bugüne kadar 6 bin 430 kişi için 3 milyon 375 bin lira ödeme yapılmıştır." dedi.



Ayrıca, Sevgi Evleri, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Bor Ahmed Kuddisi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin tadilatlarının yapıldığını belirterek, sosyal devlet olmanın gereklerinin layıkıyla yerine getirildiğini ve bu çalışmaların 2017 yılında da aynı kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.