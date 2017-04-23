Niğde'de 8 Kişi Sobadan Zehirlendi
NİĞDE'de dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına, soba zehirlenmelerine neden oldu.
NİĞDE'de dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına, soba zehirlenmelerine neden oldu.
Kent merkezinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları iyi olduğu belirtilen 8 kişinin tedavisi devam ediyor. Yetkililer, lodoslu ve fırtınalı havalarda sobanın yatmadan önce mutlaka söndürülmesi gerektiği konusunda uyardı. - Niğde