Niğde'de 8 Kişi Sobadan Zehirlendi

NİĞDE'de dün gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına, soba zehirlenmelerine neden oldu.



Kent merkezinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları iyi olduğu belirtilen 8 kişinin tedavisi devam ediyor. Yetkililer, lodoslu ve fırtınalı havalarda sobanın yatmadan önce mutlaka söndürülmesi gerektiği konusunda uyardı. - Niğde