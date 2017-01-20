Niğde'de 73 Bin Öğrenci Karne Aldı

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından Niğde'de de öğrenciler karne sevinci yaşadı.



Niğde'de 377 okulda 72 bin 767 öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı. Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler sevinirken, karnesinde zayıfı olanlar ise üzüntü yaşadı. İki hafta sürecek tatil, 6 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalması ile sona erecek.



Niğde Merkez Cumhuriyet ilkokulunda düzenlenen karne töreninde Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Niğde Milli Eğitim Müdürü H. İbrahim Yaşar, öğrencilere karnelerini verdi.



Milli Eğitim Müdürü H. İbrahim Yaşar, velilerin ve öğrencilerin 15 tatilde eksiklikleri tespit etmelerini ve bu süre içerisinde telafi etmelerini istedi. Müdür Yaşar, "Bugün ilimizde 377 okulumuzda 72 bin 767 öğrencimiz karne alıyor. Ben bu vesile ile karne alan ve karnelerindeki notlarından memnun olan başarılı öğrencilerimizi kutluyorum teşekkür ediyorum hepsine emeği geçen öğretmenlerimizi de kutluyorum. Ayrıca karnesindeki notlarından memnun olmayan öğrencilerimizi de nerde yanlış yaptılarsa noksanlarını 15 tatilde tespit ederek bundan sonraki dönemde aynı yanlışı yapmamalarını, zararın neresinden dönersek kardır mucibince ben onlarında kırık notlarını düzeltmelerini tavsiye ediyorum. Sonuçta eğitimde başarı hayatta da başarıyı getirmiyor. Bizim için önemli olan hayatta başarılı olmaları. Ben velilerimize de öğrencilerin karnelerindeki notlara göre değerlendirmemelerini başarılarından dolayı çok büyük hediyeler vermemelerini, yine aynı şekilde başarısızlıklarından dolayı onları aşağılamadan karşılamamalarını ifade etmek istiyorum. Okul başarısı hayat başarısı değildir.



Bizim milli eğitim olarak bakanlık olarak öğretmenlerimizle okul müdürleri olarak öğrencilerimizi hayata hazırlamak birinci görevimiz. Ben bu vesile ile velilerimizin öğrencilerimizle iyi ilgilenmemeleri kendilerinin de nerde hayata yaptık demelerini bekliyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlerimizi ve velilerimize de teşekkür ediyorum." dedi.



Karne dağıtımda konuşan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ise, öğrencileri tebrik etti. Akdoğan, "2016-2017 yılının ara dönemine gelmiş bulunuyoruz. Ben başta öğretmenlerimiz olmak üzere bütün öğrenci ve velilerimizi çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. İyi tatiller diliyorum. Bütün okullar ve öğrencilerimiz bizimdir bu vesile sahip çıkmamız gerektiğini söylüyorum. Gücümüz yettiği müddetçe de yardımcı olmaya devam ediyoruz. Ben iyi tatiller diliyorum. Daha da başarılı olmalarını diliyor Allah kolaylık versin diyorum."diye konuştu.



Karne dağıtımı sonrasında Niğde belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü H.İbrahim Yaşar, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - NİĞDE