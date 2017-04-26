Niğde'de 6 Astsubay Tutuklandı

Niğde'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 6 astsubay tutuklandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Niğde Jandarma yapılanmasına yönelik Niğde, Sivas ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan astsubaylar Mehmet K., Hüseyin O., Serdar Y., Yusuf P., Mehmet Y. ve Halil T., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan astsubaylar Mehmet K., Hüseyin O., Serdar Y., Yusuf P., Mehmet Y. ve Halil T. mahkemece tutuklandı.



(Yasin Esen /İHA)