Niğde'de 6 Astsubay Fetö'den Tutuklandı

NİĞDE'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 6 astsubay tutuklandı.

Niğde'de 6 Astsubay Fetö'den Tutuklandı

NİĞDE'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 6 astsubay tutuklandı.

FETÖ/PDY 'nin Niğde Jandarma yapılanmasına yönelik Niğde, Sivas ve Mersin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda  astsubaylar Mehmet K., Hüseyin O., Serdar Y., Yusuf P.,  Mehmet Y. ve Halil T. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan askerler, adliyeye sevk edildi. 6 astsubay, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Niğde

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