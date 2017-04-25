Niğde'de 4 Esnaf Fetö'den Gözaltında

NİĞDE'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandıkları belirlenen 4 esnaf gözaltına alındı.



Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 4 esnaf gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü - Niğde